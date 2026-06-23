Las selecciones de Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en un intenso encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El compromiso, disputado en el estadio Boston, dejó a ambos equipos con cuatro puntos y con buenas opciones de avanzar a la siguiente ronda, aunque la clasificación se definirá en la última jornada.

El conjunto inglés fue ampliamente superior durante los 90 minutos y generó hasta 19 ocasiones de gol, mientras que Ghana apenas registró dos aproximaciones con remates al arco.

Sin embargo, la falta de eficacia impidió que los europeos reflejaran su dominio en el marcador. Harry Kane, una de las principales figuras del equipo, tuvo una discreta actuación y nunca encontró el camino al gol.

Entre las oportunidades más claras de Inglaterra destacó un cabezazo de Declan Rice a los 38 minutos, además de una acción en el tramo final del partido cuando Nico O’Reilly estrelló el balón en el travesaño tras recibir un centro desde la derecha a los 86 minutos, provocando el lamento de los aficionados ingleses.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana suman cuatro unidades en el Grupo L y quedan a la expectativa de lo que ocurra en el encuentro entre Panamá y Croacia. La lucha por los boletos a la siguiente fase permanece abierta y todo se resolverá en la tercera y última fecha de la fase de grupos.