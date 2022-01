Unión Española, el equipo chileno donde juega el futbolista peruano Paolo Hurtado, compartió un comunicado este lunes 24 de enero. El documento da detalles sobre la salud de su plantel en lo referente al acecho del COVID-19.

En club informó que le realizó pruebas antígenas a todos los jugadores, a fin de detectar si alguno de ellos está contagiado de coronavirus. De acuerdo al comunicado publicado vía Instagram, seis miembros del club han arrojado positivo en los test.

“Unión Española informa a los medios de comunicación y a la opinión pública que este lunes, en control interno de exámenes antígenos realizados a todo el plantel, seis miembros de nuestra institución arrojaron resultado positivo para Covid 19″, dice el mensaje oficial.

El club no ha hecho publico los nombres de los infectados con COVID-19, por lo que no se sabe si ‘Caballito’ habría contraído el virus o no.

Asimismo, la institución chilena dispuso el aislamiento de los infectados con coronavirus. Puntualizaron, además, que los que dieron positivo se encuentran bien de salud serán monitoreados por los doctores del club.

“Los afectados fueron aislados oportunamente y derivados a realizarse exámenes PCR confirmatorios. Todos se encuentran en buen estado de salud y continuarán su aislamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de Unión Española”, reza el comunicado.

