¡DE NO CREER! Jefferson Farfán estuvo a punto de ser parte del legendario equipo alemán Bayern Múnich y habría llamado a su amigo y en ese entonces compañero de la selección peruana Claudio Pizarro para que le diera un de le diera un consejo, pues el ‘Bombardeo de los Andes’ ya se había hecho de un nombre en el club Bávaro.

En una reciente entrevista con el programa de deportes ‘Al Ángulo’, el reconocido futbolista de peruano rememoró la peculiar anécdota, y contó cómo es que la ‘Foquita’ estuvo a punto de lucir la camiseta del club alemán, pero un detalle lo hizo cambiar de opinión y prefirió quedarse en Schalke 04.

Jefferson Farfán habló con Claudio Pizarro sobre el Bayern Múnich

Según contó el Pizarro, ser parte del Bayern Múnich suma muchas posibilidades a la carrera de una futbolista profesional, pues abre la posibilidad de ganar la Bundesliga, La Champions y otras competencias. Sin embargo, pese a los comentarios del ex capitán de la selección, Farfán optó por quedarse en su club.

“ Recuerdo que alguna vez Jefferson (Farfán) me llama porque tenía la posibilidad de irse al Bayern Múnich, y le dije: con los ojos cerrados que vaya para allá. En el Bayern vas a ganar títulos, vas a conseguir cosas importantes en tu carrera. Pero al final es tu decisión y vas a decidir por lo que más te convenga. Farfán le discutía el puesto a Frank Ribéry y Arjen Robben, y si no se le encontraba algún puesto .”, comentó en un inicio el jugador peruano. Sin embargo, no pudo deja de alagar las habilidades de la ‘Foquita’ en el fútbol y confesó que lo considera uno de los mejores. “ Jefferson es uno de los más grandes que yo he visto, está en mi top 3 del fútbol mundial ”, agrego.





