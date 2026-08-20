Las alarmas se encendieron en FBC Melgar luego de que el defensa central paraguayo Juan Escobar fuera sustituido al minuto 83 en el triunfo por 3-0 sobre Chankas CYC. El futbolista presenta molestias y está en duda para enfrentar este domingo 23 de agosto a Alianza Lima, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Escobar es una pieza importante en el planteamiento del entrenador argentino Miguel Rondelli, por lo que su ausencia representaría una baja sensible para el conjunto rojinegro. El comando técnico esperará la evolución del jugador durante los próximos días antes de definir si estará en condiciones de iniciar el encuentro.

En caso de que el paraguayo no logre recuperarse, el principal candidato para ocupar su lugar sería Alec Deneumostier, quien ya cumplió una fecha de suspensión y se encuentra habilitado para volver a la competencia. Otra alternativa es la del mexicano Jesús Alcántar, quien podría formar dupla en la zaga junto al argentino Leonel González. Rondelli todavía no ha tomado una decisión definitiva y aguardará hasta el último momento para determinar la conformación de su defensa. La recuperación de Escobar será seguida de cerca durante los entrenamientos previos al importante compromiso frente al conjunto blanquiazul.

El equipo rojinegro viene de ganar 3-0 a Chankas y Alianza Lima de vencer 1-0 a UTC. De ganar Melgar, la diferencia en el acumulado se acortará.

ÁRBITRO

Por otro lado, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Micke Palomino como juez principal del encuentro. Será la tercera ocasión en el año que el árbitro dirija un partido de Melgar, mientras que David Huamán estará a cargo del VAR. La designación generó preocupación en el club arequipeño debido a antecedentes de decisiones arbitrales que, según consideran, los perjudicaron.