Juventud Bellavista FBC venció 3-0 a Miguel Grau, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, por la fecha uno del cuadrangular final del campeonato de la Primera División de fútbol de La Esperanza.

IMPARABLE

Los dirigidos por Marcial Rojas abrieron el marcador cuando se jugaban los 20 minutos, a través del experimentado Paolo Rivera, quien no perdonó dentro del área. Era el 1-0.

Video: JB

Sobre los 39′, la “Hiena” Alexi Gómez desde el lanzamiento de los doce pasos aumentó el marcado. Con el 2-0 a su favor, JB se iría al descanso.

En la parte complementaria, la “Bala” Kevin Cuba le pegó desde fuera del área para anotar el tercer tanto a los 85 minutos.

ASÍ SE UBICAN

JB y José Olaya, ambos con tres puntos, comandan el cuadrangular final. Además, el miércoles 8 de abril, chocarán para definir el título. El encuentro está programado para las 4 de la tarde, en el estadio de La Esperanza.