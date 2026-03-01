Despertó el “León”. La escuadra de Juventud Bellavista ganó, gustó y goleó ayer en la fecha 3 del Grupo A del campeonato de la Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza. El rojo y crema superó 5-0 a Deportivo Indoamérica FC que le permite volver a meterse a la pelea por clasificar al cuadrangular final.

SUPERIOR

A diferencia de sus dos primeras presentaciones, el cuadro que dirige Marcial Rojas mostró otra actitud desde el pitazo inicial. Cuando se jugaban los 5 minutos apareció Jonathan Espinoza dentro del área y de un derechazo colocó el primer tanto para alegría de la hinchada de JB que llegó hasta el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre. Luego, a los 10′, el goleador Eider Ruiz desde el lanzamiento de los doce pasos no perdonó y anotaba el 2-0 parcial.

JB, con futbolistas experimentados y con pasado en el fútbol profesional como Giancarlo Peña y Arly Benites mostraron solidez en todas sus líneas. Además, del buen juego de Andy Huamán en la mitad de la cancha.

En la parte complementaria, JB continuó con el dominio de las acciones y el experimentado Ruiz volvía a inflar las redes sobre los 63′. Corrían los 88′ y Ruiz para anotar su hat trick, en su cuenta personal, y el cuarto de la tarde para su escuadra. Para sellar la goleada, en un contragolpe, Ruiz le jugó en corto para el “Charapo” Emerson Salazar, quien a los 89′, marcaba el quinto tanto.

LA FIGURA

El “Coche” Ruiz volvió a brillar en el gramado de juego y respondió con goles a la confianza de la directiva de JB y al comando técnico. “Contento por marcar en lo personal. Los goles para mi familia que siempre me apoyan y para la hinchada. Ya nos quitamos la mala racha y vamos a trabajar en la semana para seguir sumando de a tres. Dejamos todo y lo trabajado en la semana lo plasmamos en el campo”, apuntó Ruiz, quien lleva cuatro goles este año.

Por su parte, Vicente Romero, presidente del JB, resaltó que de ahora en adelante se jugarán finales para conseguir el objetivo que es campeonar. “El equipo mostró actitud y ganas. Me siento contento y ellos (jugadores) saben cual es la consigna. Estamos saliendo de algo difícil y vamos a hablar con el comando técnico”, apuntó.

JB suma 4 puntos en la serie A y en la próxima fecha chocará ante Arco Iris con la misión de sumar de a tres. “Este año me animé tarde, pero aquí estamos y saliendo. Cada partido será una final”, remarcó. También se dirigió a la hinchada. “Que confíen en el equipo”.