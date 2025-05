Cierra con broche de oro. La escuadra de Juventud Bellavista FBC goleó 6-1 a San Agustín de Moche, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, y ganó el Grupo A de la etapa provincial de la Copa Perú de la zona de Trujillo.

Los dirigidos por Roberto Arrelucea abrieron la cuenta sobre los 10 minutos por intermedio de la “Bala” Kevin Cuba.

Luego, el defensa Pedro Cabanillas anotó el segundo tanto a los 35’.

En la segunda mitad, a los 55’, el experimentado Pedro García marcó el tercer tanto. Luego, Joao Neyra sobre los 64’ amplió la cuenta a cuatro tantos.

Para sellar el triunfo, aparecieron Iván Pérez y Christian Albinco

JB se quedó con su serie sumando 16 puntos. Le siguen San Agustín (10), Sport Villa del Mar (6) y Deportivo Marítimo (1).

En los cruces de la semifinal provincial, JB se medirá ante Deportivo Indoamérica, ganador de la serie D.

OTROS RESULTADOS

Sport River 8-0 a Atlético La Puente FC y Atlético Venecia cayó 2-1 ante Training Gol, por el Grupo C.

Por la serie B, Alfonso Ugarte 0-0 ARES FC y Leónidas Yerovi 3-0 Monitor Huáscar.

PAREJAS

Los choques en semifinal: JB vs. Indoamérica, Alfonso Ugarte vs. Defensor Porvenir, Sport River vs. San Agustín y ARES FC vs. Training Gol.

Los cotejos serán: el miércoles 21 y la revancha, el domingo 25.