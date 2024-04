Kimberly García volvió a brillar, la destacada atleta peruana obtuvo una nueva medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros en el circuito de Podebrady Walking 2024, celebrado en República Checa.

Kimberly superó a sus rivales y dominó la competencia de principio a fin, estableciendo un nuevo récord en el circuito con un tiempo de 1:27:08 al cruzar la meta. Cabe mencionar que este resultado marca el mejor tiempo de la atleta huancaína en lo que va del año y se sitúa como el tercero mejor registrado en su carrera como deportista.

“ Estoy muy contenta de haber logrado el primer lugar. Es la primera vez que vengo a Podebrady, me gustó bastante la ruta, el clima estuvo un poco caliente, me parece que los años anteriores era más frío, pensé que sería igual, pero me sentí muy bien en la prueba ”, expresó tras ganar la presea dorada.

La atleta peruana fue seguida en la meta por la ecuatoriana Glenda Morrejón, quien se llevó la medalla de plata con un tiempo de 1:27:21, y la italiana Antonella Palmisano con 1:27:27.

Revancha personal

Es importante destacar que, durante el certamen del 43nd Dudinská 50 en Eslovaquia el pasado marzo, García abandonó la competencia en la primera parte del recorrido. Sin embargo, en esta ocasión, logró redimirse con un espectacular desempeño en República Checa.

Kimberly García está construyendo una prometedora carrera como deportista, a sus 30 años ha logrado participar en dos olimpiadas (Río 2016 y Tokio 2021) y se encuentra en preparación para la tercera en los Juegos Olímpicos París 2024 que se celebrarán en julio próximo.

“ Vamos muy bien, el objetivo es los Juegos Olímpicos y vamos con todo. Estas competencias son preparatorias para llegar muy bien a París ”, comentó.





TE PUEDE INTERESAR





.