La atleta peruana Kimberly García, llegó en décimo lugar en la marcha atlética de 35 kilómetros del Mundial de Atletismo Tokyo 2025, haciendo un tiempo de 2 horas, 50 minutos y 37 segundos, casi once minutos por debajo de la primera ubicación.

En los primeros kilómetros de la competencia la crédito nacional estaba dentro del pelotón, sin embargo quedó rezagada mientras los favoritas se abrían paso.

En primer lugar llegó la española María Pérez quien hizo un un tiempo de 2h, 39’, 1”, seguida de la italiana Palmisano con un crono de 2h, 42’, 24” y en tercera ubicación llegó la ecuatoriana Torres, con un tiempo de 2h, 42’, 44”.

La atleta peruana y el resto de deportistas que participan en este mundial podrán participar en marcha de 20 kilómetros en próximo 20 de setiembre, por lo que se abrirá una nueva oportunidad para las atletas peruanas, entre las que también destacan la cusqueña Mary Luz Andía.