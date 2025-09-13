Un amplio operativo multisectorial realizado en el Damero Comercial de Huancayo terminó con la clausura de tres comercios dedicados a la venta de frutas, la sanción a 20 puestos por no cumplir medidas de seguridad y la intervención de 12 vehículos, entre taxis informales y camiones que cargaban y descargaban en zonas no autorizadas.

Las gerencias de Promoción Económica, Tránsito, Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos, con apoyo de Serenazgo, detectaron que algunos establecimientos utilizaban la vía pública para colocar estructuras con frutas en exhibición, varias de ellas en mal estado, generando congestión vehicular y riesgos a la salud. Además, se impusieron multas de hasta el 25% de una UIT a locales sin certificado ITSE, con extintores vencidos o sin medidas de seguridad básicas.

En tanto, la Gerencia de Tránsito intervino ocho taxis informales y cuatro vehículos particulares que usaban la calle como cochera o paradero. Según la comuna, los operativos serán permanentes con el objetivo de ordenar el comercio y liberar las vías.