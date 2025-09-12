La Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo inspeccionó el área de esterilización del hospital Ramiro Prialé de EsSalud, tras denuncias ciudadanas sobre posibles riesgos en la limpieza de los equipos médicos.

Durante la diligencia, encabezada por la fiscal adjunta Vanesa Aquino Zambrano y con apoyo de personal de la Dirección Regional de Salud, se comprobó que el lavado manual de los instrumentos quirúrgicos se realiza siguiendo los protocolos establecidos, descartando en esta ocasión un riesgo inmediato para la salud pública.

No obstante, la Fiscalía recomendó a los responsables del área reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias y protocolos internos, a fin de garantizar condiciones seguras y prevenir cualquier posible vulneración a los pacientes.