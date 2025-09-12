Huancayo: Sujeto roba tachos de basura y habría amenazado a escolares para cargarlos

Belen, soñaba con ser enfermera y le gustaba bailar. La pequeña de 8 años cayó del tercer piso de su casa ubicada en la calle Progreso del distrito de Chilca, cuando su madre se lavaba el cabello. La menor fue evacuada de emergencia al hospital El Carmen donde lamentablemente falleció, tenía graves fracturas en la cabeza.

La caída fue mortal. Otra víctima fue Pedro Melodías Huamansupa (64), quien rodó por las escaleras desde su segundo piso en su casa del distrito de Huamancaca Chico y también expiró. Sus familiares nada pudieron hacer para salvarlo.

Dalia Valero, desconsolada por la muerte de su única hija, contó que el 29 de agosto, llegaron de paseo con su engreída Belén, ambas subieron a la azotea y mientras ella se lavaba el cabello, la pequeña jugaba, hasta que escuchó un grito, seguido de un ruido.

La menor había caído de una altura de 10 metros. Belén quedó inconsciente y nunca más despertó. Sus familiares rezaban por un milagro, durante 11 días la niña luchó por vivir, pero falleció este miércoles en el hospital El Carmen.

Los deudos de precaria economía piden ayuda para reunir el dinero para el sepelio, e hicieron una pollada para afrontar los gastos. Mientras la familia lloraba por Belén, en Huamancaca Chico lamentaban la muerte de Pedro Melodias Huamansupa en su casa de la Av. Los Héroes s/n. Cuando los policías y serenos llegaron el sexagenario ya no respiraba, sufrió una fractura en la cabeza.