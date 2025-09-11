Cámaras de seguridad del asentamiento humano Justicia Paz y Vida captaron el momento en que un sujeto se llevó tres tachos de basura en inmediaciones del colegio Javier Heraud. En las imágenes se aprecia cómo el individuo, aparentemente vecino de la zona, incluso involucra a escolares para trasladar los recipientes.

Los pobladores señalaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues en reiteradas ocasiones también desaparecieron tachos de parques y calles aledañas. Indignados, exigieron a las autoridades y a la empresa encargada de los contenedores tomar medidas urgentes para evitar nuevos robos.

La madre de uno de los menores aclaró que su hijo no participó voluntariamente en el acto, sino que fue obligado bajo amenaza por el presunto responsable, identificado como Gustavo Arana. Según denunció, el hombre habría intimidado a los escolares para forzarlos a colaborar.