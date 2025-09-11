La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional (EESTP PNP), ubicada en el distrito de Pilcomayo, en Huancayo, estuvo en la mira tras denuncias realizadas por los suboficiales de reciente egreso. Según los agentes de la promoción “Honorables”, se estaría cobrando 100 soles por cada alumno para una especie de rin (dojo) para entrenar artes marciales.

“Son 320 los alumnos de reciente egreso, si cada uno da 100, son 32 mil soles para ese ring”, comentaron. Ante la denuncia, policías de la Dircocor estuvieron en la escuela hasta la madrugada de ayer e incautaron más de 3 mil soles.

Algunos suboficiales de reciente egreso mencionaron que les solicitaron 100 soles y si no los daban, no los dejaban salir a prepararse o cumplir algunas comisiones.

Se mencionó que el dinero era para que los nuevos suboficiales dejen un “recuerdo” a la escuela PNP de Pilcomayo, sin embargo se cuestionaba el alto costo del ‘dojo’. Por ello los efectivos anticorrupción fueron a verificar e incautaron más de 3 mil soles que tenía el tesorero de la promoción quien dijo a las autoridades que el cobro se hizo previo acuerdo de la promoción.

Al buscar respuestas en los oficiales de la Escuela, se informó que, ante la denuncia, la construcción del dojo quedaría suspendido y el dinero sería devuelto. La queja causó malestar entre los policías que trabajan en la esta escuela de formación de policías.