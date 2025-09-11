Mientras tres familias participaban de la fiesta en honor a la Virgen de Cocharcas y cenaban, delincuente aprovecharon la ocasión para entrar a sus casas y robarles dinero, laptops, artefactos, play station y otros bienes de valor. Los delincuentes aprovecharon la ocasión para entrar a robar a la vivienda.

Los delincuentes hasta se tomaron el tiempo de elegir lo mejor y rebuscaron los cajones, roperos para llevarse más de 80 mil soles en efectivo y en bienes. Uno de los agraviados que es ingeniero persiguió a los sospechosos hasta una vivienda en Uñas y al verse descubiertos, los ladrones huyeron en un auto negro.

Según la denuncia, el robo a tres inmuebles se produjo la noche del martes. El ingeniero L.M.., contó que a las 7:00 de la noche salió de su casa ubicada en la calle Coronel Cisneros en el distrito de Sapallanga para cenar con su esposa e hijo, Demoraron unos 40 minutos y al regresar se percataron que ladrones les robaron unos 50 mil soles en bienes y 10 mil soles en efectivo.

“En la parte posterior en la casa dejaron una escalera que usaron para entrar”, contó el agraviado. Asimismo, otras dos familiares fueron blanco de los “robacasas”, de uno se llevaron 22 mil soles en efectivo y de otra 10 mil soles. Enterados del hecho, policías de la Divincri de Huancayo, se hicieron cargo de las investigaciones. Los agentes junto con la fiscal Elizabeth Rivera, ingresaron a la casa e incautaron joyas que no sustentaron la procedencia. Ahora los detectives buscan ubicar el auto negro donde escaparon los ladrones.