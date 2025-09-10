La Policía capturó a Luis Gustavo Centeno López (34), alias “Navaja”, cuando intentaba forzar la puerta de la oficina del regidor Emilio Flores Poma en las Galerías Mubarak, en Huancayo.

El sujeto fue sorprendido por el personal de seguridad y, tras ser intervenido por agentes del Grupo Terna, se le incautó un alicate, desarmadores, costales y siete llaves de puerta. Al inicio, se identificó con un DNI falso, por lo que enfrenta cargos por tentativa de hurto agravado, violación de domicilio y falsedad genérica.

El regidor denunció que en su oficina guarda equipos y documentos de trabajo, y pidió a la Fiscalía investigar el caso. El detenido permanece en la comisaría de Huancayo por disposición del Ministerio Público.