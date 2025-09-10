Los creadores de contenido, influencers y agencias de medios digitales que deseen difundir propaganda electoral en las Elecciones Generales 2026 deberán contar con una casilla electrónica habilitada ante la ONPE, según dispuso el organismo electoral.

La medida busca garantizar un canal oficial y seguro para notificaciones y comunicaciones relacionadas al financiamiento público indirecto. Sin esta casilla, los medios digitales no podrán acceder al Portal CLARIDAD ni participar en la franja electoral, espacio contratado por el Estado para que las organizaciones políticas difundan sus planes de gobierno.

De acuerdo con la resolución N.° 000137-2025-JN/ONPE, los influencers y creadores de contenido deberán cumplir requisitos específicos:

Contar con cuentas de redes sociales con al menos un año de antigüedad.

Acreditar un mínimo de 100 mil seguidores o suscriptores.

Mantener un nivel de interacción (engagement) de al menos 1.3 % en Facebook e Instagram o un promedio de 10 mil visualizaciones por video en YouTube en los últimos 30 días.

Las agencias de medios digitales, por su parte, deberán demostrar al menos cuatro años de experiencia en publicidad online y una inversión previa no menor a 186 UIT en ese rubro.

Todas las grabaciones para radio, televisión y redes sociales tendrán una duración máxima de 30 segundos, a fin de garantizar igualdad entre las agrupaciones políticas.

Con estas disposiciones, la ONPE incorpora de manera formal a los influencers y plataformas digitales en la difusión de la franja electoral, reconociendo su alcance en las campañas políticas y su rol en el debate público.