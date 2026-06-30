La eliminación de Países Bajos del Mundial 2026 dejó un profundo pesar en el seleccionador Ronald Koeman, quien reconoció que la derrota frente a Marruecos fue un momento amargo y doloroso. Sin embargo, el técnico evitó confirmar una renuncia inmediata al cargo y señaló que analizará con calma su futuro al frente del combinado neerlandés. “Voy a pensar y considerar las cosas”, manifestó.

Koeman fue objeto de críticas por el planteamiento empleado ante Marruecos, especialmente por alinear una defensa de cinco jugadores, una decisión que muchos interpretaron como una estrategia excesivamente conservadora para la tradición ofensiva del fútbol neerlandés en las Copas del Mundo.

El entrenador defendió su elección táctica y negó que el esquema respondiera al temor por el rival. “Simplemente era una posición defensiva que yo consideraba que era lo mejor. No fue por miedo. No fue nuestro día”, explicó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Pese a la frustración por la eliminación, Koeman reconoció el notable crecimiento que ha experimentado el fútbol marroquí en los últimos años y sostuvo que las selecciones africanas se han convertido en rivales cada vez más competitivos en el escenario internacional.

“Marruecos es el equipo que más talento ha generado. No es un accidente que sus futbolistas jueguen en grandes equipos”, destacó el estratega neerlandés, quien atribuyó el éxito de su rival al desarrollo sostenido de sus futbolistas y al nivel alcanzado por el balompié africano.