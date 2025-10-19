1de 20
Presentación del equipo de vóley de Universitario
Presentación del equipo de vóley de Universitario

2de 20
El show musical y las luces completaron una velada inolvidable para los seguidores del vóley crema
El show musical y las luces completaron una velada inolvidable para los seguidores del vóley crema

3de 20
Universitario presentó a su nuevo equipo de vóley femenino, que afrontará la temporada 2025/26
Universitario presentó a su nuevo equipo de vóley femenino, que afrontará la temporada 2025/26

4de 20
El Coliseo Mariscal Cáceres se tiñó de crema y granate
El Coliseo Mariscal Cáceres se tiñó de crema y granate

5de 20
Una noche de espectáculo y orgullo merengue
Una noche de espectáculo y orgullo merengue

6de 20
Una noche de espectáculo y orgullo merengue
Una noche de espectáculo y orgullo merengue

7de 20
Universitario presentó a su nuevo equipo con el objetivo de volver a los primeros lugares del campeonato nacional
Universitario presentó a su nuevo equipo con el objetivo de volver a los primeros lugares del campeonato nacional

8de 20
El Coliseo Mariscal Cáceres se tiñó de crema y granate, con una fiesta deportiva que combinó música, luces y la pasión del vóley
El Coliseo Mariscal Cáceres se tiñó de crema y granate, con una fiesta deportiva que combinó música, luces y la pasión del vóley

9de 20
El aliento de la hinchada crema no faltó
El aliento de la hinchada crema no faltó

10de 20
Fiesta del vóley crema
Fiesta del vóley crema

11de 20
Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos fue escenario de la Noche de las Pumas 2025
Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos fue escenario de la Noche de las Pumas 2025

12de 20
Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos fue escenario de la Noche de las Pumas 2025
Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos fue escenario de la Noche de las Pumas 2025

13de 20
Presentación oficial del plantel de la temporada 2025/26 del equipo de vóley de Universitario de Deportes.
Presentación oficial del plantel de la temporada 2025/26 del equipo de vóley de Universitario de Deportes.

14de 20
Una noche de espectáculo y orgullo merengue
Una noche de espectáculo y orgullo merengue

15de 20
Presentación del equipo de vóley de Universitario
Presentación del equipo de vóley de Universitario

16de 20
Apoyo del público que llenó las tribunas de Chorrillos
Apoyo del público que llenó las tribunas de Chorrillos

17de 20
Cuerpo técnico, unidos en un mismo objetivo: dejar en alto los colores de Universitario en la temporada que inicia.
Cuerpo técnico, unidos en un mismo objetivo: dejar en alto los colores de Universitario en la temporada que inicia.

18de 20
Vóley femenino de Universitario reafirmó su compromiso con la garra y la tradición del club
Vóley femenino de Universitario reafirmó su compromiso con la garra y la tradición del club

19de 20
Hinchada crema
Hinchada crema

20de 20
Una noche de espectáculo y orgu
Una noche de espectáculo y orgu

TAGS RELACIONADOS