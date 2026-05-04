La Liga de Fútbol Profesional Peruana anunció el lanzamiento oficial de la “Copa Caliente de la Liga”, una nueva competición que integrará a 34 equipos de la Liga 1 y Liga 2, consolidándose como un torneo de alcance nacional y proyección deportiva.

El certamen se disputará en 24 ciudades del país, promoviendo la descentralización del fútbol y permitiendo el enfrentamiento entre clubes de distintas categorías.

Fernando Corcino, presidente de la LFPP, indicó que es un paso importante en la expansión de las competiciones deportivas que permite seguir acercando el fútbol profesional a más ciudades del Perú.

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PARTICIPANTES

Entre los equipos de la Liga 1 destacan ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Por su parte, los integrantes de la Liga 2 que lucharán a la par con los de la 1, son: AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.