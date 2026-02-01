Luego de los partidos amistosos en la pretemporada que dejaron serias dudas antes de su debut en el Torneo Apertura, hoy el equipo de Alianza Atlético que dirige el técnico argentino Federico Urciuoli, enfrentará a su similar de Cusco FC.

El inicio por el Torneo Apertura se jugará en el Estadio Campeones del 36 a partir de las 3:15 p.m., donde los aficionados aguardan un primer triunfo en la era Urciuoli, quien señaló que ya tiene el once ideal para debutar y darle la alegría a la hinchada.

Se espera un lleno de los barristas para alentar al equipo de sus amores porque el apoyo de los aficionados es incondicional y muy gravitante para lograr un buen resultado.

PUEDES VER: Liga 1: Un mal debut de Atlético Grau ante los cajamarquinos

PLANTEL

El fútbol profesional vuelve al estadio sullanero luego que levantaron las observaciones para que jueguen como locales tanto los “Churres” como Atlético Grau.

Mientras tanto, en el plantel sullanero que va por los tres primeros puntos, reina un optimismo desbordante y su técnico espera enviar su mejor once para enfrentar al complicado Cusco FC que viene deseoso de dar la sorpresa, pues tampoco quiere ceder puntos en el debut.

El equipo se reforzó para esta temporada 2026 con los argentinos Franco Coronel (Agropecuario); Germán Díaz (Racing), Valentín Robaldo (Colegiales), Ariel Muñoz y Román Suarez (Dep. Camioneros) y el delantero Cristian Penilla (Mushuc Runa).

Además de los nacionales Mariano Barreda (Melgar), Christian Valladolid y Jesús Rossi (ambos de Mannucci); Juan Delgado (Alianza Lima), José Luján (UTC de Cajamarca), Williams Guzmán (Com. Unidos), y Jesús Mendieta (AUDH).