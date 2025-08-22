No hay margen de error, si no se quiere llegar a estar comprometidos en la zona de descenso. Eso lo saben muy bien los jugadores de Atlético Grau, que este domingo enfrentan al Cienciano, por la séptima fecha del Torneo Clausura, a jugarse a las 3:15 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, dirigido por el árbitro Kevin Ortega.

Los dirigidos por el técnico argentino Ángel Comizzo tendrán al frente a un difícil rival que, aunque viene desmotivado y desgastado de su partido por la Copa Sudamericana, tiene como aliado la altura y de ello querrá sacar provecho para ganar en su feudo al equipo albo.

EL MALESTAR

Atlético Grau no las trae consigo en este Torneo Clausura, donde a cinco fechas, solo ha conseguido 4 puntos de los 15 en disputa y deja mucho que decir, con una táctica y plantel que hasta ahora no le da resultados, teniendo muchas falencias en sus accionar, especialmente en la ofensiva.

Los albos ganaron a Ayacucho jugando de visita. Luego, su partido ante ADT fue suspendido; en la tercera jornada perdió ante la “U” 3-1, luego empató 1-1 ante Garcilaso de local; en la quinta fecha perdió 3-2 ante Los Chankas y en la fecha anterior, jugando en casa, perdió 1-2 ante el colero Comerciantes Unidos.

Esto ha motivado que la afición piurana se sienta descontenta y hasta ha pedido la salida del técnico y de algunos jugadores que no dan fuego, amén que la directiva no ha sumado refuerzo alguno para afrontar lo que queda del Torneo Clausura y temen que al final estén jugándose por no descender, pues tras el descenso del Deportivo Binacional, se ha trastocado la tabla de posiciones.

El cotejo tendrá sabor a revancha, toda vez que el partido del Torneo Apertura, el equipo “Rojo” le empató 1-1 jugando en Sullana.