El cuadro albo que dirige Gerardo Ameli, luego de su derrota ante Alianza Lima (1-0), enfrentará mañana sábado al ADT, a partir de las 3:15 p.m., en el Estadio Unión Tarma, por la décima tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Para esta fecha, el técnico Ameli no podrá contar con el delantero Paulo de la Cruz, quien fue expulsado en el partido anterior, siendo una baja muy importante, pero ya el estratega argentino habrá encontrado el reemplazo que aporte en conseguir un triunfo en lares de Tarma.

PUEDES VER: Liga 1: Los albos caen 1-0 ante el puntero Alianza Lima

CONFIANZA

El volante Rodrigo Tapia apuesta por un triunfo en lares tarmeños. “ Sabemos de las potencialidades y debilidades que tienen nuestros rivales, vamos con la confianza de hacerles un buen partido y lograr un resultado satisfactorio para nosotros, comenzar a subir en la tabla y empezar a salir de la posición en que estamos ”, dijo.

Por su parte, el portero Patricio Álvarez, manifestó que se siente confiado en que lucharán hasta el final por conseguir un triunfo. “ Tenemos la certeza que podemos vencer a los tarmeños, aunque ellos tienen como aliados de ser locales, pero en la cancha somos once contra once. Espero entregar mi valla invicta ”, sentenció Álvarez.

El técnico no quiso adelantar la alineación titular para este encuentro, pero seguro enviará a los mejores de su vidriera para luchar por los tres puntos en disputa.

MIRA ESTO: Liga 1: Técnico Federico Urciuoli motivado para ganar a Deportivo Macará

RIVALES

ADT viene de golear por 4-0 al que era puntero del torneo, Los Chankas, y está en el casillero 13 con 13 puntos. Mientras los albos perdieron 1-0 ante los “Grones” en el Estadio Mansiche de Trujillo y están estancados en el penúltimo casillero con 10 puntos.

Cabe señalar que ambos rivales se dividen las estadísticas en los últimos cinco partidos, donde los tarmeños han ganado en dos ocasiones, logrando empatar en dos y una derrota, tan igual como los albos piuranos.