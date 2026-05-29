Hoy se juega el duelo entre Atlético Grau y Deportivo Moquegua, correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura, a partir de las 3:00 p.m., en el Campeones del 36.

Los dirigidos por el técnico argentino Gerardo Ameli buscarán reencontrarse con la victoria y poner fin a la mala racha que arrastran desde varias jornadas, una situación que los ha relegado al último lugar de la tabla de posiciones como únicos coleros del campeonato.

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SOLO VALE GANAR

En su anterior partido cayó en los minutos finales ante Cusco FC jugando de visita y está en la obligación de sumar puntos de local ante el recién ascendido CD Moquegua que viene de dar la sorpresa la fecha pasada, al empatar sin goles ante Universitario de Deportes y está en el casillero 12 con 18 puntos.

Una baja importante será la del golero y capitán, Patricio “Pato” Álvarez, quien presenta una fractura de un falange de la mano izquierda, por lo que tuvo una intervención quirúrgica y tendrá una para, sin saber cuánto será el tiempo de recuperación.

Su puesto será ocupado por el joven guardameta Aamet Calderón, quien custodiará el arco albo ante CD Moquegua, esperando hacerlo de la mejor manera.

El club albo emitió un comunicado para anunciar que el partido ante Moquegua se jugará a puertas cerradas por observaciones formuladas por la Fiscalía.