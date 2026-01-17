La Caja Piura volvió a anunciar su apoyo al club Atlético Grau para la temporada 2026 en la que el equipo “Patrimonio de Piura” participará en la Liga 1.

Para ello, en conferencia de prensa, el directivo de la entidad financiera, Juan Valdiviezo, señaló que entregarán un aporte económico para que el club de los piuranos pueda solventar en algo los gastos que demandará su participación en el fútbol profesional y que el próximo año puede ser mejor. No se conoció el monto del apoyo acordado.

Por su parte, el presidente albo, Arturo Ríos Ibáñez, agradeció a Caja Piura por este incentivo que irá en beneficio de jugadores y comando técnico y esperan que al final de temporada las cuentas se sigan manteniendo en azul.

Estuvieron presentes en la suscripción del apoyo, por séptimo año de Caja Piura, aparte del mandamás albo y Juan Valdiviezo de la entidad auspiciadora, los directivos Percy Ordinola, Digar Mauricio y José Tapia.

EL PLANTEL

Uno que brilló por su ausencia en la conferencia de prensa, fue el técnico argentino Ángel Comizzo, quien a pesar que fue anunciado en la invitación, no estuvo presente, tan igual como Ignacio “Nacho” Tapia.

Sin embargo, se conoció que el plantel albo dejó ayer la Villa Santa Ana de esta temporada, para realizar día de playa en el balneario de Colán, con trabajos de mucha fuerza y resistencia en la arena.

En cuanto a los refuerzos del plantel albo, Arturo Ríos dijo que han contratado jugadores, pero todo se circunscribe al desenvolvimiento de cada jugador y donde primaron muchos factores y que ahora depende del técnico Comizzo que logre amalgamar y consolidar un equipo que vaya en busca de los objetivos que se han propuesto.

Asimismo, enfatizó que se va a estudiar la propuesta de hacer una presentación del cuerpo técnico y jugadores antes del debut en el Torneo Apertura y que sería en el Estadio 27 de Julio de Cura Mori.