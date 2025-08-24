Bajo la conducción del referí nacional Kevin Ortega, el cuadro de Atlético Grau se enfrenta hoy, a partir de las 3:15 p.m., a Cienciano del Cusco en el Estadio Garcilaso de la Vega por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Un partido con sabor a revancha, pues los albos quieren sacarse el clavo del empate conseguido en la ciudad de Sullana en el Apertura y además salir de la incómoda situación en que está en la tabla de posiciones, tanto en el Clausura como en el Acumulado.

El cuadro que dirige el técnico Ángel Comizzo viene de perder ante el colero Comerciantes Unidos (1-2) jugando de local y, para este encuentro ante los cusqueños, irá con nueva táctica y tendrá que afinar su puntería, si quieren recuperar terreno. Hoy pondrá lo mejor de su vidriera para arrasar a los “rojos”.

PUEDES VER: Liga 1: Atlético Grau busca recuperar posiciones en el Cusco

CONFIANZA

El delantero albo, Raúl “la pulga” Ruidíaz, señaló que van con todo al Cusco, que se han preparado con forma y esperan traerse un buen resultado de su partido ante Cienciano.

“Atrás dejamos la derrota anterior, ahora miramos a nuestro próximo rival que tiene un equipo con mucha experiencia, será un partido difícil, vamos con todo y a lograr un triunfo, ya trataremos de adaptarnos a la altura ”, dijo el jugador.

Además, el atacante indicó que en Grau ha formando un grupo muy compacto, “es una familia muy grande, estoy muy agradecido con todos y espero seguirle dando muchas alegrías y poner a Grau donde se merece. Todos somos conscientes de los objetivos que nos hemos propuestos”, acotó.

MIRA ESTO: Firman contrato para expediente técnico del Estadio Campeones del 36

CIENCIANO

El equipo que dirige Carlos Desio viene de ser eliminado ante Bolívar en la Copa Sudamericana y ahora está enfocado en el Torneo Clausura y, a pesar de haber descansado en la fecha anterior, no ha descuidado sus entrenamientos y esperan agenciarse de una victoria ante los albos.

Los cusqueños están en el puesto 12 con 5 puntos en el Clausura (en la fecha 5ta. empató de visita 1-1 ante Comerciantes Unidos). En la tabla acumulada están en el casillero 11 con 28 puntos, dos más que su rival de turno.