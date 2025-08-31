Se reencontraron con el triunfo. Atlético Grau se acordó de ganar e hizo respetar la casa y con goles de Neri Bandiera y Raúl Ruidíaz derrotó por 2-0 a ADT de Tarma, en un cotejo de trámite regular pendiente de la segunda jornada del Torneo Clausura, que fue postergado por la Asociación de Fútbol Profesional.

De dominio casi total de los albos lograron el triunfo que los hace ir en alza, al ocupar ahora el puesto 12 con 7 unidades, mientras en la Tabla Acumulada, no se movió y continúa en el casillero 12, esta vez con 29 puntos.

Los dirigidos por el técnico argentino Ángel Comizzo tuvieron un inicio equilibrado con el equipo tarmeñó que luchó varias pelotas divididas, pero conforme avanzó el tiempo, fueron los locales los que comenzaron a ser dueños del cotejo.

LOS GOLES

A los 9 minutos, la pulga Ruidíaz saca potente disparo que choca en el parante izquierdo del arco de Grados, el balón regresa al campo y cerca de ahí aprovechó Neri Banidera para de “palomita” y de cabeza convertir el primer gol.

El elenco albo, necesitado de un triunfo siguió atacando y continuó en busca del segundo tanto, pero no encontró la claridad necesaria y en otras la defensa y el arquero rival les negó tal posibilidad. Por su parte, el cuadro del ADT no se repuso del gol recibido y tuvo poca reacción para buscar el empate antes del término del primer período.

Ya en el complemento, los piuranos aumentaron el marcador a los 51′ por intermedio de Raúl Ruidíaz, tras un pase de Neri Bandiera. Esto despertó a los tarmeños que se apoderó del control del partido y tuvo un par de chances claras para anotar el descuento.

Pero los albos defendieron la ventaja y se quedaron con los 3 puntos. En la octava fecha, el cuadro de Atlético Grau descansa.