Atlético Grau se pone al día ante ADT de Tarma, mientras el Torneo Clausura entró en receso por la disputa de la última jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El partido se juega mañana domingo 31, a partir de las 3:00 p.m., en el Estadio “Campeones del 36” de Sullana, cotejo que fue reprogramado por la segunda fecha y que fue postergado por contratiempo en el viaje y llegada del equipo visitante a Piura.

LA REVANCHA

Este encuentro tendrá un sabor a revancha, toda vez que en el Torneo Apertura, jugando de visita, el cuadro de Ángel Comizzo perdió por 4-3 en la ciudad de Tarma.

Los albos van por la recuperación, en la 8va. fecha descansa y tendrá tiempo suficiente para corregir errores y repuntar de la situación incómoda en que se encuentra, con solo 4 puntos (de 18 en disputa) y en el casillero 15; mientras en la tabla acumulada está en el puesto 12 con 26 puntos, lejos de la zona clasificatoria a un torneo internacional.