Una descoordinación en la parte defensiva le valió al conjunto de Cienciano anotar el solitario gol para vencer al Atlético Grau, que sigue sin lograr recuperar terreno en el Torneo Clausura y juguetea con la zona de descenso.

El cotejo que se jugó en el Estadio Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial del Cusco por la séptima fecha, dejó un sabor amargo a los hinchas piuranos, que ven como el cuadro albo no levanta cabeza.

PUEDES VER: Liga 1: La directiva alba le renueva la confianza al técnico Ángel Comizzo

EL COTEJO

Aunque en el primer tiempo los cusqueños fueron presionados por el cuadro que dirige el técnico Ángel Comizzo y les costó acomodarse en el campo en los primeros minutos. Pero conforme fue transcurriendo el partido se asentó y tuvo llegadas de gol en el arco defendido por Patricio “el pato” Álvarez.

Posteriormente fue expulsado el técnico albo por el árbitro Kevin Ortega, quien tuvo que paralizar el cotejo por varios minutos ante la intransigencia de Comizzo de abandonar el campo de juego, por lo que se tuvo que paralizar el partido por varios minutos.

Luego de esto, el conjunto cusqueño continuó atacando en buscs de la apertura del marcador y y tuvo algunos disparos al arco, pero sin la claridad necesaria para batir la valla del “pato” Álvarez.

MIRA ESTO: Liga 1: Atlético Grau busca recuperar posiciones en el Cusco

SEGUNDA MITAD

Para la etapa complementaria siguió el dominio local ante el repliegue del cuadro visitante que más buscaba llevarse un punto.

Hasta que a los 50 minutos, el equipo “Papá” lograría el tanto que a la postrimerías sería el del triunfo. Tras una buena jugada colectiva del equipo “rojo”, el delantero Da Silva definió bien en el área, para romper el empate con este gol que a la postre sería el del triunfo.

Esto despertó al equipo de Atlético Grau que intentó buscar el empate y la ocasión más clara la tuvo en los pies de Raúl Ruidíaz, que de un potente disparo dio en el palo.

A los 73 minutos, los albos se quedarían con un hombre menos ante la expulsión de Jeremy Rostaing, lo que mermó el accionar del cuadro de Ángel Comizzo que perdió la brújula del partido. Aun así en los últimos minutos tuvo algunas chances para rescatar una igualdad, pero sin la fuerza necesaria.