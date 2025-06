Agustín Graneros, goleador de Alianza Atlético, fue el autor del primero de los tres goles ante Comerciantes Unidos, abriendo así el camino para la goleada. El delantero se mostró satisfecho por el liderazgo de su equipo en el Torneo Apertura y afirmó que el principal objetivo es clasificar a una copa internacional para el próximo año.

“Trabajamos con humildad y en base a eso se están dando los objetivos, tenemos hambre de gloria y confiamos en todo el grupo, me siento feliz de seguir aportando con mis goles, pero quiero más, no me conformo con esto y si Dios quiere, superaré la racha del año pasado (16 goles)”, dijo.

OBJETIVO

Seguidamente, indicó, “muestro objetivo siempre fue conseguir un torneo internacional, estamos en camino de poderlo conseguir y bienvenido sea, vamos paso a paso y eso lo tenemos en mente siempre”.

El goleador “Churre” lleva anotando ocho goles en la presente temporada con la camiseta albiceleste y la confianza que le brinda el técnico Gerardo Ameli, quien ya se ganó el corazón de los sullaneros.

HUMILDAD

Por su parte, el mediocampista Luis Olmedo destacó el gran momento que atraviesa el equipo que momentáneamente se ubica en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura con 28 unidades, dos más que sus seguidores.

Alianza Atlético continúa consolidándose como uno de los protagonistas del torneo y Olmedo consideró que “tenemos un juego con mucho corazón, con mucha humildad, con mucho trabajo en equipo y sin subestimar al rival” .

De su próximo rival Cienciano, señaló que irán al Cusco en busca de los 3 puntos para afianzarse en los primeros lugares. Partido se juega el domingo 22 a las 5:30 p.m.