El cuadro del “Vendaval del Norte” no supo conservar el empate a un gol que había logrado hasta el minuto 62 y cayó derrotado por 3-1 ante FBC Melgar, que sufrió mucho para ganar este cotejo por la última fecha del Torneo Apertura, jugado en el estadio de la UNSA, en la ciudad del Misti.

Con este resultado, Melgar termina el Apertura en el quinto lugar con 28 puntos, mientras que Alianza Atlético está octavo con 21 unidades.

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MEJOR

Tanto arequipeños como los “Churres” buscaban sumar en esta última jornada para mantenerse entre los 8 primeros lugares de la tabla acumulada, de cara a lo que será el Torneo Clausura.

En el inicio del cotejo, el equipo de Federico Urciuoli arrancó bien y tuvo en los pies de Ariel Muñoz marcar el primer tanto, cuando a los 9 minutos sacó un fuerte remate, pero el golero Jorge Cabezudo, tras espectacular estirada, lo sacó al córner.

Los del Misti reaccionaron y Bernardo Cuesta a los 30 pudo conseguir un golazo tras una chalaca, pero el balón se fue apenas centímetros del arco de Hermoza.

Hasta que a los 43´ Alianza Atlético logró anotar y abrir el marcador, cuando el local Juan Escobar hace un autogol, al empujar la pelota en su propio arco.

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LA REACCIÓN

Para la etapa complementaria, Melgar salió en busca del triunfo, se hizo del dominio del balón y comenzó a generar peligro cerca del arco sullanero.

Bernardo Cuesta a los 63 minutos logra la igualdad para los “Characatos” con buen remate y 7 minutos después estuvo cerca de conseguir el segundo, pero el balón chocó en el travesaño.

Cuando se pensaba que los “Churres” se irían con un empate, los de Melgar avanzaron en forma contundente y a falta de un minuto del final, Jhonny Vidales conseguiría el 2-1 y a los 90+3 el mismo jugador anotó su segundo personal y el 3-1 final.