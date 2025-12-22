El Club “Patrimonio de Piura”, Atlético Grau, podría volver a jugar sus partidos de local por la Liga 1 en el estadio municipal de Bernal a partir del mes de marzo, ya que el Gobierno Regional de Piura ya lanzó la convocatoria para la adjudicación de la remodelación del recinto deportivo bajo la modalidad Fast Track.

La intervención contempla la renovación integral del campo de juego, la implementación de una cisterna y un moderno sistema de riego, lo que permitirá que los equipos cuenten con un buen estadio.

ESTADIO ALTERNO

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) será la encargada de inspeccionar el estadio para otorgar la respectiva licencia, mientras que el club piurano ha inscrito oficialmente como sedes los estadios de Sullana y Bernal.

Hay que señalar, que el Estadio Municipal de Bernal lleva ya muchos meses cerrado, debido a los trabajos de remodelación de sus tribunas y campo de juego. Se estimaba que su reapertura se produjera en el 2025, sin embargo, se retrasó para el 2026.