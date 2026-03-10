Alianza Lima se mantiene como el único líder del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)
El tiempo fue el mejor aliado de Pablo Guede. Tras un inicio con poco brillo, el técnico viene acomodando las fichas de Alianza Lima y retuvo el liderato en la sexta fecha del Torneo Apertura, después de vencer por 3-1 a Melgar. Su cambio táctico, dejando a Luis Advíncula como lateral y a Jairo Vélez libre en el frente del ataque, trajeron frutos que ilusionan a los hinchas.

Justamente, el exjugador de la “U” fue clave con un gol (66′) y una genial asistencia para Renzo Garcés (84′); mientras que Paolo Guerrero rompió la paridad previamente (30′). Si bien la escuadra de Juan Reynoso llegó al empate parcial, con un polémico penal sancionado por el VAR y facturado por Johnny Vidales (44′), nunca hubo señales claras para complicar al rival.

De este modo, Alianza Lima es el líder absoluto de la Liga 1, superando por dos puntos a Los Chankas, que causa sorpresa en este primer trimestre. Precisamente, estos dos equipos son los únicos invictos en la competición.

Resultados de la sexta fecha del Torneo Apertura

Estos son los resultados que se dieron durante la sexta fecha del Torneo Apertura:

  • Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
  • CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo
  • Comerciantes Unidos 1-2 UTC
  • Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético
  • Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso
  • ADT 2-3 Juan Pablo II
  • Los Chankas 3-1 Universitario
  • Alianza Lima 3-1 Melgar

Tabla de posiciones Torneo Apertura

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura mientras se disputa la sexta fecha:

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Alianza Lima651016+6
2.Los Chankas642014+5
3.UTC641113+4
4.Universitario632111+2
5.Cienciano631210+5
6.Juan Pablo II631210-4
7.Melgar63039+2
8.Sporting Cristal62228+2
9.Sport Huancayo621370
10.Cusco FC621370
11.Comerciantes Unidos62137-1
12.CD Moquegua62137-4
13Alianza Atlético61326-2
14.FC Cajamarca61235-2
15.Deportivo Garcilaso61235-2
16.ADT61235-3
17.Sport Boys61235-3
18.Atlético Grau61144-5

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura

Así está la programación de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026:

13 de marzo

  • 3:00 p. m. - FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos

14 de marzo

  • 1:00 p. m. - Sport Huancayo vs. ADT
  • 3:15 p. m. - Juan Pablo II vs. Los Chankas
  • 6:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
  • 8:30 p. m. - Universitario vs. UTC

15 de marzo

  • 11:00 a. m. - Sporting Cristal vs. Sport Boys
  • 1:15 p. m. - Melgar vs. Atlético Grau
  • 3:30 p. m. - Alianza Atlético vs. CD Moquegua
  • 6:00 p. m. - Cusco FC vs. Cienciano

