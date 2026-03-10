El tiempo fue el mejor aliado de Pablo Guede. Tras un inicio con poco brillo, el técnico viene acomodando las fichas de Alianza Lima y retuvo el liderato en la sexta fecha del Torneo Apertura, después de vencer por 3-1 a Melgar. Su cambio táctico, dejando a Luis Advíncula como lateral y a Jairo Vélez libre en el frente del ataque, trajeron frutos que ilusionan a los hinchas.

Justamente, el exjugador de la “U” fue clave con un gol (66′) y una genial asistencia para Renzo Garcés (84′); mientras que Paolo Guerrero rompió la paridad previamente (30′). Si bien la escuadra de Juan Reynoso llegó al empate parcial, con un polémico penal sancionado por el VAR y facturado por Johnny Vidales (44′), nunca hubo señales claras para complicar al rival.

De este modo, Alianza Lima es el líder absoluto de la Liga 1, superando por dos puntos a Los Chankas, que causa sorpresa en este primer trimestre. Precisamente, estos dos equipos son los únicos invictos en la competición.

Resultados de la sexta fecha del Torneo Apertura

Estos son los resultados que se dieron durante la sexta fecha del Torneo Apertura:

Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

1-0 FC Cajamarca CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo

2-1 Sport Huancayo Comerciantes Unidos 1-2 UTC

Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético

3-1 Alianza Atlético Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso

1-0 Deportivo Garcilaso ADT 2-3 Juan Pablo II

Los Chankas 3-1 Universitario

3-1 Universitario Alianza Lima 3-1 Melgar

Tabla de posiciones Torneo Apertura

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura mientras se disputa la sexta fecha:

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Alianza Lima 6 5 1 0 16 +6 2. Los Chankas 6 4 2 0 14 +5 3. UTC 6 4 1 1 13 +4 4. Universitario 6 3 2 1 11 +2 5. Cienciano 6 3 1 2 10 +5 6. Juan Pablo II 6 3 1 2 10 -4 7. Melgar 6 3 0 3 9 +2 8. Sporting Cristal 6 2 2 2 8 +2 9. Sport Huancayo 6 2 1 3 7 0 10. Cusco FC 6 2 1 3 7 0 11. Comerciantes Unidos 6 2 1 3 7 -1 12. CD Moquegua 6 2 1 3 7 -4 13 Alianza Atlético 6 1 3 2 6 -2 14. FC Cajamarca 6 1 2 3 5 -2 15. Deportivo Garcilaso 6 1 2 3 5 -2 16. ADT 6 1 2 3 5 -3 17. Sport Boys 6 1 2 3 5 -3 18. Atlético Grau 6 1 1 4 4 -5

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura

Así está la programación de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026:

13 de marzo

3:00 p. m. - FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos

14 de marzo

1:00 p. m. - Sport Huancayo vs. ADT

- Sport Huancayo vs. ADT 3:15 p. m. - Juan Pablo II vs. Los Chankas

- Juan Pablo II vs. Los Chankas 6:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima 8:30 p. m. - Universitario vs. UTC

15 de marzo