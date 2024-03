En la Villa Deportiva Alianza Sullana fue presentado el nuevo comando técnico del equipo “Churre” encabezado por el estratega nacional Jorge Espejo, quien presentó a su integrantes Pancho Pizarro y Rodrigo Herrera (argentino), además de Héctor Valle quien sigue como preparador físico.

“Vengo a trabajar en lo más me apasiona, con las mejores vibras, estoy con todas las ganas de revertir las cosas y hacer una buena campaña, manteniendo las ideas, no quiero regalar expectativas , tengo conocimiento de los jugadores, los he analizado uno por uno y sabemos que tenemos un buen material”, señaló el técnico.

Más adelante se refirió a su antecesor, “yo sé que Luciano Theiler hizo una buena pretemporada, compuso un buen plantel pero los resultados no lo acompañaron”

El vicepresidente Jorge Noblecilla, tuvo a cargo la presentación del nuevo comando técnico. “Agradezco la confianza que depositaron en mi, la directiva y vengo a ofrecer mi experiencia y conseguir un torneo internacional, voy a conformar un grupo que permita lograr los objetivos trazados y exigiré al máximo el compromiso de todos ”, señaló el estratega en la presentación.

HABLA EL TÉCNICO

“Estamos tranquilos, sé que esto va a caminar bien, vamos tratar de hacer lo que nosotros nos proponemos e imponer condiciones, todos los partidos lo tenemos que manejar en forma inteligente, si hay que cambiar el sistema, se hará, habrá que ser cautos y prácticos para enfrentar estos torneos ”, indicó Jorge Espejo.

En cuanto a los jugadores referentes como Adrián Fernández comentó que es interesante su juego y muy expectante en la ofensiva, “en cuanto a Canela es un jugador muy hábil, desequilibrante, a ellos hay que cuidarlos, ellos deslumbran dentro de la cancha y el resto de los chicos también, todos son importantes”.

Para su próximo partido ante Cusco FC, donde debutará este jueves, señaló que conoce la plaza, sabe como tratarla y ha analizado al rival, sabe como ha jugado sus últimos partidos, incluso el empate que lograron el sábado ante la César Vallejo con Paolo Guerrero.

“Este partido lo tenemos que trabajar en forma inteligente, Cusco FC. es una gran equipo, tiene buenos jugadores y está haciendo una buena campaña, con un excelente juego, trataremos de dar lo mejor, estamos tranquilos e iremos a tratar de sacar un buen resultado”, sentenció