El Torneo Apertura entra en una etapa clave y desde mañana, y durante el fin de semana, L1MAX, el canal oficial de la Liga 1, llevará en vivo a los hinchas una nueva jornada del campeonato. La sexta fecha de la Liga 1 Te Apuesto promete partidos intensos, con duelos en plazas exigentes, clásicos regionales y equipos grandes buscando consolidarse en la tabla.

Viernes 6 de marzo (3:30 p. m.): La jornada se abre con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca, partido que dará inicio a un fin de semana cargado de fútbol en el Torneo Apertura.

Sábado 7 de marzo (3:30 p. m.): Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético de Sullana en donde los celestes buscarán volver al triunfo en casa. Más tarde, a las 7:00 p. m., se jugará una nueva edición del clásico cusqueño: Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso, un duelo que promete intensidad en la altura.

Domingo 8 de marzo (3:30 p. m.): Universitario visitará a Los Chankas, en Andahuaylas, un escenario siempre complicado donde los cremas intentarán sumar para subir a la punta, a la espera de un tropiezo del “compadre”.

Y el lunes 9 de marzo, la fecha cerrará con dos encuentros. Primero, Cienciano enfrentará a Sport Boys, a las 5:30 p. m.; y luego, a las 8:30 p. m., Alianza Lima recibirá a Melgar, en Matute, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La programación completa de los partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura.

¿Cómo disfrutar de L1MAX?

El interés de los hinchas por el campeonato sigue creciendo, algo que se ve reflejado semana a semana en los ratings y ya en las primeras cinco fechas, 2,5 millones de personas han seguido el Torneo Apertura en L1MAX.

Todos los partidos y todos los equipos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 se podrán disfrutar en vivo y exclusivamente por L1MAX, disponible en todos los cableoperadores y también en L1MAX.com.