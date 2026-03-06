El Torneo Apertura entra en una etapa clave y desde mañana, y durante el fin de semana, L1MAX, el canal oficial de la Liga 1, llevará en vivo a los hinchas una nueva jornada del campeonato. La sexta fecha de la Liga 1 Te Apuesto promete partidos intensos, con duelos en plazas exigentes, clásicos regionales y equipos grandes buscando consolidarse en la tabla.
Viernes 6 de marzo (3:30 p. m.): La jornada se abre con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca, partido que dará inicio a un fin de semana cargado de fútbol en el Torneo Apertura.
Sábado 7 de marzo (3:30 p. m.): Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético de Sullana en donde los celestes buscarán volver al triunfo en casa. Más tarde, a las 7:00 p. m., se jugará una nueva edición del clásico cusqueño: Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso, un duelo que promete intensidad en la altura.
Domingo 8 de marzo (3:30 p. m.): Universitario visitará a Los Chankas, en Andahuaylas, un escenario siempre complicado donde los cremas intentarán sumar para subir a la punta, a la espera de un tropiezo del “compadre”.
Y el lunes 9 de marzo, la fecha cerrará con dos encuentros. Primero, Cienciano enfrentará a Sport Boys, a las 5:30 p. m.; y luego, a las 8:30 p. m., Alianza Lima recibirá a Melgar, en Matute, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
¿Cómo disfrutar de L1MAX?
El interés de los hinchas por el campeonato sigue creciendo, algo que se ve reflejado semana a semana en los ratings y ya en las primeras cinco fechas, 2,5 millones de personas han seguido el Torneo Apertura en L1MAX.
Todos los partidos y todos los equipos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 se podrán disfrutar en vivo y exclusivamente por L1MAX, disponible en todos los cableoperadores y también en L1MAX.com.