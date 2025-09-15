Queda demostrado que el equipo de la Incontrastable juega mejor de visita. Jugando con garra, entrega y coraje, Sport Huancayo venció a Deportivo Alfa del Cusco 2 a 1 y clasificó a los cuartos de final de Liga 3.

Solo falta una fecha. Hoy se jugó el encuentro en el estadio Thomas E. Payne de Calca- Cusco. Buen planteamiento del DT Pedro Garay jugando con un sistema 4-4-2 atacando con dos 9: Juan David Martinez y Carlos Martinez.

Los goles de gran factura llegaron por intermedio de Fabian Balbuena y Fabricio Ramos. Con este buen triunfo en el Grupo D, el Rojo Matador ha sumado 12 puntos. Su ultimo partido es contra Contruccion Civil de Huánuco.

