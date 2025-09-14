FBC Melgar se dejó voltear el encuentro ante Universitario de Deportes, partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El árbitro Joel Alarcón expulsó a Walter Tandazo (92′).

El equipo de Juan Reynoso mostró otra actitud ante Universitario, ante la presión inicial consiguió el primer gol del encuentro por medio de Jhonny Vidales (8′).

Alex Valera reitiró a uno de los canes que ingresó al campo de juego. Foto: Omar Cruz/GEC.

Melgar bajó los brazos y terminó arrinconado por la visita, hasta que llegó la anotación de Jairo Concha (23′) de derecha. Previo al gol, Alex Valera estrelló al minuto 19 el balón en el travesaño y tres minutos después el arquero Carlos Cáceda atrapó un balón que tenía destino de redes.

Melgar despertó sobre el final del primer tiempo con un remate cruzado de Jhonny Vidales. El balón pasó por el área del arquero Sebastián Britos y Cristian Bordacahar llegó tarde para conectar el balón.

El juego se paralizó con el ingreso de dos perros a la cancha. Bordacahar y Valera se encargaron de retirarlos, ante la sorpresa de los asistentes al coloso agustino.

Cuando todos pensaban en un empate, apareció Williams Riveros (81′) para decretar el 2-1 definitivo. No alcanzó tiempo para que Melgar reacciones y al menos rescate un punto.

Jhonny Vidales anotó el primer gol de la tarde pero no fue suficiente para que Melgar gane el encuentro. Foto: Omar Cruz/GEC.

Con este Melgar se queda con 9 puntos en el Torneo Clausura y en el acumulado 40 unidades, relegado de sus aspiraciones iniciales de tentar el titulo de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Mientras, Universitario se encuentra en el primer lugar en el Clausura con 16 puntos y en el acumulado 57 unidades, sacando una ventaja de 8 puntos con el segundo lugar que es Alianza Lima.