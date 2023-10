Lionel Messi, el mejor de toda la historia, obtuvo su octavo Balón de Oro 2023 en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. Con la insignia de campeón del mundo, el astro argentino alzó un nuevo trofeo personal.

Este premio fue otorgado en la 67º edición del certamen organizado por la revista France Football. El argentino se convirtió en el sucesor de Karim Benzema, último balón de oro (2022).

“Quiero agradecer a toda la gente que votó y me hizo ganar este premio. Una vez más este premio viene de la mano de la selección argentina... Yo creo que esto es un regalo para toda la gente de Argentina. No me quiero olvidar de Mbappé y Halland que tuvieron un excelente año”, señaló Lionel Messi.

Sobre la categoría femenina del Balón de Oro 2023, la ganadora fue Aitana Bonmatí del FC Barcelona.

Ranking del Balón de Oro 2023.

Ranking del Balón de Oro 2023.

Otros premios

El premio Kopa 2023 fue para Jude Bellingham , actual jugador del Real Madrid y ex Borussia Dortmund. Este galardón es entregado al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo.

fue para , actual jugador del Real Madrid y ex Borussia Dortmund. Este galardón es entregado al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo. El premio Sócrates 2023 se lo llevó Vinicius JR., jugador del Real Madrid que ha sufrido actos de racismo en los últimos dos años. Este premio es entregado como símbolo de compromiso por construir una sociedad más justa e inclusiva.

se lo llevó Vinicius JR., jugador del Real Madrid que ha sufrido actos de racismo en los últimos dos años. Este premio es entregado como símbolo de El FC Barcelona se llevó el premio al mejor club femenino del 2023.

se llevó el El premio Yashin 2023 a mejor portero del mundo se lo llevó el ‘Dibu’ Emiliano Martínez.

a mejor portero del mundo se lo llevó el El Trofeo Gerd Müller 2023 , entregado al futbolista más goleador de la temporada anterior, fue para Erlind Halland.

, entregado al futbolista más goleador de la temporada anterior, fue para El Manchester City se llevó el premio al mejor club masculino del 2023.

Jugadores presentes y ausentes

En la gala estuvo Erlind Halland, Kiliam Mbappé, Vinicius Jr., Lautaro Martinez, İlkay Gündoğan, Dibu Martínez, Rodri, Bernardo Silva, Jude Bellingham, entre otras estrellas.

La ceremonia tuvo como presentador estrella al ex Chelsea, Didier Drogba. También se vio presente a varios políticos y autoridades del mundo fútbol.

Entre los ausentes estuvieron Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Lewandoski, Luka Modric, Sergio Busquets y demás.

Los balones de oro en este siglo

2022: Karim Benzema

2021: Lionel Messi

2020: no se entregó por el COVID-19

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Cristiano Ronaldo

2012: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2009: Lionel Messi

2008: Cristiano Ronaldo

2007: Kaká

2006: Fabio Cannavaro

2005: Ronaldinho

2004: Andriy Shevchenko

2003: Pavel Nedved

2002: Ronaldo

2001: Michael Owen

2000: Luis Figo