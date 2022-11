La final perdida ante Alemania en el Mundial Brasil 2014 significó un duro golpe para toda Argentina. Y uno de los que más sufrió con ese revés fue Lionel Messi. De hecho, la derrota lo afectó tanto, al punto que tenía dificultades para conciliar el sueño, de acuerdo a la revelación de Fabián Soldini, agente de ‘Leo’ en el inicio de su carrera.

“Cuando estuve en su casa, después de diez años de no verlo, me dijo ‘Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (contra Alemania) en Brasil. No puedo dormir’. Y lo puedo asegurar. Le da vuelta en la cabeza”, señaló Soldini en una entrevista con Infobae.

El argentino fue invitado por ‘Leo’ Messi en el 2015 a su casa en Cataluña, poco después de la caída de Argentina en penales ante Chile, en la Copa América de ese año. La relación entre ambos era estrecha, hasta que en el 2005, separaron sus caminos por discrepancias que, con el tiempo, resolvieron.

“Es su amor. Su amor es la selección. No es ni el Barça, ni Newell’s... su amor es la selección. Su gran amor es la selección”, explicó Soldini sobre los sentimientos de Messi hacia la ‘Albiceleste’. “Me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si tú sabes de él... él para la selección viene lesionado, viene enfermo, viene. Viene”, añadió.

Por otro lado, Soldini se refirió al presente de Messi de cara al Mundial de Qatar. “Lo veo muy maduro, muy tranquilo. Al grupo lo veo muy unido. Ojalá que se le pueda dar para terminar, me parece que se lo merece con la carrera que hizo, allá arriba”, apuntó.

Rivales y fixture de Argentina en el Mundial

Antes de comenzar su participación en el Mundial, Argentina se medirá con Emiratos Árabes Unidos en un amistoso, el 15 de noviembre. Tras ello, la ‘Albiceleste’ hará su debut en el Grupo C de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, el 22 de noviembre. Sus siguientes rivales serán México (26/11) y Polonia (30/11).