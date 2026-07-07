La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de frustración en el plantel. Tras caer 4-3 en la tanda de penales ante Suiza, luego de igualar sin goles en los 120 minutos de juego, el delantero Luis Suárez afirmó que la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo tenía argumentos para avanzar mucho más en el torneo.

“Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas”, manifestó el atacante, visiblemente afectado por la despedida del combinado cafetero. Colombia fue uno de los equipos que más propuso durante el compromiso, pero no logró romper la sólida defensa suiza ni vencer al arquero Gregor Kobel.

El goleador del Sporting de Lisboa señaló que esta eliminación debe servir como un punto de partida para fortalecer el proyecto de la selección colombiana de cara a las próximas competencias internacionales. Asimismo, lamentó no haber podido marcar con la camiseta de Colombia durante su participación en el Mundial 2026.

Por su parte, el lateral derecho Daniel Muñoz consideró que el resultado fue injusto por lo mostrado en el terreno de juego. El defensor destacó la entrega de sus compañeros y recordó que el equipo generó las mejores ocasiones para quedarse con la clasificación durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

“Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores. Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte”, expresó Muñoz, quien confía en que el grupo pueda levantarse de este duro golpe y seguir creciendo en el proceso liderado por Néstor Lorenzo.