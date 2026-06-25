La selección de Marruecos reaccionó a tiempo y logró una valiosa victoria por 4-2 sobre Haití en el estadio Atlanta, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar del Grupo C y avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por constantes cambios en el marcador y una contundente reacción marroquí en la recta final.

Haití sorprendió desde el inicio y tomó la ventaja a los 10 minutos por intermedio de Nenny Joseph. El conjunto caribeño mantuvo la diferencia durante gran parte del primer tiempo, pero a los 39 minutos apareció Achraf Hakimi para establecer el empate transitorio y devolver la tranquilidad a los africanos.

La respuesta haitiana fue inmediata. Wilson Isidor volvió a poner adelante a su selección a los 43 minutos, aunque la alegría duró poco. En el primer minuto del tiempo añadido de la etapa inicial, Ismael Saibari consiguió el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso tras una intensa primera mitad.

En el complemento, Marruecos asumió el protagonismo y encontró la remontada definitiva. Soufiane Rahimi marcó el 3-2 a los 78 minutos y, cuando Haití intentaba reaccionar, Gessime Yassine sentenció el encuentro a los 89 para sellar una victoria que confirmó la clasificación marroquí.

Con este resultado, Marruecos terminó segundo en el Grupo C con siete puntos, la misma cantidad que Brasil, que se quedó con el liderato gracias a una mejor diferencia de goles. Haití, por su parte, cerró una discreta participación en la Copa del Mundo sin sumar unidades y quedó eliminado en la fase de grupos.