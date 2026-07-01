Kylian Mbappé cambió rápidamente el foco tras la contundente victoria de Francia por 3-0 sobre Suecia y advirtió que el próximo desafío frente a Paraguay exigirá la máxima concentración. El delantero francés, figura del encuentro con dos goles, afirmó que la selección sudamericana ha demostrado tener argumentos suficientes para ser considerada una rival de mucho cuidado en los octavos de final del Mundial 2026.

“Han demostrado ser un equipo al que hay que tomarse en serio. No hay partidos fáciles en el Mundial”, declaró el atacante, en referencia al conjunto guaraní, que llega fortalecido tras eliminar en la tanda de penales a Alemania, una de las selecciones favoritas para conquistar el título.

Más allá de su destacada actuación, Mbappé volvió a agrandar su legado en las Copas del Mundo. Con los dos tantos convertidos frente a Suecia alcanzó los 18 goles en la historia del torneo y quedó a solo una anotación del récord de Lionel Messi, quien lidera la clasificación histórica con 19 conquistas.

Sin embargo, el delantero del Real Madrid evitó centrar la atención en las estadísticas personales y dejó claro que el principal objetivo es el rendimiento colectivo de Francia. “Sé quién soy y sé lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo. Todo el equipo es perfectamente consciente de lo que tenemos que hacer aquí”, sostuvo.

Mbappé también hizo un balance del desempeño de los ‘Bleus’ en el campeonato y reconoció que el equipo necesitó algunos partidos para alcanzar su mejor versión. A su juicio, el crecimiento colectivo ha sido clave para llegar con confianza a la fase eliminatoria.

“Tuvimos ocasiones que pudimos haber aprovechado antes, pero así es el fútbol. Conseguimos marcar y controlamos el partido”, comentó el atacante, resaltando la eficacia mostrada por Francia en el triunfo sobre el conjunto sueco.

Al finalizar el compromiso, Mbappé protagonizó un emotivo momento al abrazar al seleccionador Didier Deschamps, quien recientemente sufrió el fallecimiento de su madre y volvió al banquillo francés tras ausentarse en el partido anterior.

“Estamos todos juntos en esto. Sabemos que el entrenador ha pasado por una situación muy dura. Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él necesita saber y sabe que nunca estará solo”, concluyó Mbappé, destacando el respaldo del plantel a su entrenador.