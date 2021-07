Todo nombre suma. La Selección Peruana está a puertas de tres partidos que marcarán su rumbo en las Clasificatorias Qatar 2022. Si bien la meta es llegar a ese certamen, las miras también deben estar puestas en lo que suceda más allá de la Copa del Mundo. Es por eso que Yannick Filipovic de 23 años surgió como una opción en estos días.

El defensa alemán de madre peruana manifestó en comunicación con Trome que desea vestir la camiseta de la selección nacional, pero que aún nadie de la Federación Peruana de Fútbol se ha comunicado con él.

“No, nunca me han contactado de la Federación Peruana de Fútbol, quizás la gente no sepa de mis raíces peruanas. Jugué una vez para la Sub 16 de Alemania y luego de la Sub 17 a la Sub 23 para Montenegro. Siempre fue un placer representar a los países donde están mis raíces. Con Alemania solo un partido amistoso y con Montenegro, no nos clasificamos para los campeonatos europeos.”, indicó el defensor de la cuarta división del país teutón.

Filipovic indicó que el Perú no es un país desconocido, pues ha escuchado información de él, y que en la Copa del Mundo del 2018 terminó encantado con la actuación de la “Blanquirroja”.

“Escuché mucho sobre Perú de mi madre y mi abuela, pero nunca tuve la oportunidad de visitar Perú. Vi a Perú en la Copa del Mundo y estaba emocionado de lo bien que jugaron motivados. Físico muy fuerte, una mentalidad de equipo muy agradable. Si fuera posible, definitivamente representaría a Perú, pero nunca he tenido contacto y no tengo la ciudadanía peruana”, sostuvo.

Asimismo, el idioma parece ser una complicación para él. Aguarda por la comunicación de la FPF para iniciar los trámites necesarios para quedar habilitado y vestir los colores patrios.

“Sí, soy defensor, creo que soy algo rápido a pesar de mi longitud corporal con 196 cm. Debido a mi puesto en Bremen, tengo formación técnica y táctica. Así es como diría mi juego”, remarcó a Trome.

Admiración a Claudio Pizarro

El defensor calificó a Claudio Pizarro como una “leyenda” del fútbol y al cual tuvo la oportunidad de enfrentar cuando el peruano jugaba por el Weder Bremen.

“Una vez entrené con el primer equipo del Werder Bremen y entrené con Pizarro, no me conocerá pero lo conozco, es una leyenda. Él no me conoce, lamentablemente no hablamos. Creo que es un gran delantero y un gran personaje, es un modelo a seguir para muchos jugadores jóvenes. Es uno de los mejores delanteros de la historia de la Bundesliga”, dijo.

Trayectoria en menores

Como todo futbolista, Filipovic tuvo que hacerse un nombre entre la competencia juvenil. De esta manera, mostró su fútbol en las categorías menores de equipos importantes como Werder Bremen.

Mi carrera comenzó en Fortuna Düsseldorf en el equipo juvenil, la siguiente parada fue Werder Bremen en U17 y U19, después de eso jugué para 1.Fc Kaiserslautern y Fortuna Köln, y ahora en Bonner SC”