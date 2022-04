Melgar hizo respetar la casa y le ganó 3-1 a Racing Club en el Estadio Monumental de la UNSA, en su tercera presentación en el Grupo B de la Copa Sudamericana. La victoria dejó feliz al equipo arequipeño y, como era de esperarse, generó una sensación de insatisfacción en la ‘Academia’, como lo evidenció el entrenador Fernando Gago.

“Estuvimos en partido gran parte del tiempo. Tuvimos situaciones para ponernos arriba en el marcador; después, para empatarlo. Fue un partido que sabíamos que iba a ser difícil”. declaró el DT del elenco argentino en conferencia de prensa.

Asimismo, Gago dejó en claro que no quedó conforme con el estado de la cancha, aunque no consideró a eso como excusa para la caída que rompió un invicto de dieciséis partidos.

“El campo de juego no estaba en buenas condiciones, para nada. El balón no tenía un recorrido habitual de lo que tiene un campo de juego. Entonces, teníamos que adaptarnos a eso, teníamos que adaptarnos un poco al tema de la altura. Pero no son excusas, para nada. Se cortó una racha de victorias y ahora hay que volver a estar en competencia”, señaló.

Por otro lado, Gago confesó que no le gusta decir “si el resultado fue justo o no”, pero opinó que “el trámite del partido sí que fue parejo”.

“Hubo momentos en los que nosotros estuvimos jugando el partido como lo queríamos jugar, pero hubo circunstancias del juego que nos llevó a cometer errores o ponernos en desventaja, pero no sé si el resultado es justo o no”, sentenció el joven estratega.