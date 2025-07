El FBC Melgar empató a 1-1 con Juan Pablo II en Chongoyape (Lambayeque), en partido pendiente de la fecha 4 del Torneo Apertura. Dejó la sensación que el equipo rojinegro no sale de la irregularidad y continúa perdiendo puntos en la Liga 1 Te Apuesto.

Una vez más jugó con Horacio Orzán en la defensa, dejando un vacío en la primera línea de la volante, lugar donde Walter Tandazo y Alexis Arias no han podido llenar con su presencia. Melgar dependió de lo que pueda generar Kenji Cabrera.

Cuando se jugaba el minuto 17, Cristian Bordacahar remató de larga distancia y el balón chocó en el palo. En el rebote, Tomás Martínez habilita a Cabrera que definió de izquierda ante la salida del arquero Matías Vega, disparo cruzado quue infló las redes.

Juan Pablo II reaccionó en el primer tiempo sin fortuna, incluso le anularon un gol por posición adelantada tras el cobro de un tiro libre de Cristhian Tizón.

Sin embargo, el cuadro local salió en la complementaria con la idea de emparejar el partido y lo logró al minuto 53, cuando el defensa Leonel González terminó introduciendo el balón en su propio arco, cuando intentó interferir en la jugada.

Melgar sumó 30 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por alianza Alianza Atlético (31), Alianza Lima (33) y Universitario (35). El equipo rojinegro descansa el fin de semama y cierra el torneo jugando con Deportivo Binacional en Juliaca.

Melgar ha jugado 17 partidos en el Torneo Apertura, ganó 8 encuentros, empató en 6 oportunidades y perdió 3 duelos.

LA PALABRA

Kenji Cabrera señaló que fue un partido complicado por las condiciones del clima y por el rival. “No se pudo conseguir una victoria, pero esto sigue”, señaló Cabrera.

Aunque el empate suma poco, Cabrera rescató el punto conseguido en Chongoyape. “Si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Nos suma poco. Pensamos en una victoria, pero no se pudo dar. Creo que merecimos un poco más por las ocasiones que generamos, pero no se pudo dar”, dijo al final del encuentro.