A FBC Melgar solo le duró dos partidos la racha positiva. Volvió hoy a la derrota tras caer 1-0 ante Deportivo Garcilaso en la ciudad de Cusco, en el encuentro que cerró la fecha 12 del Torneo Apertura. El equipo arequipeño mostró pocas ideas y terminó cediendo nuevamente puntos importantes en su lucha por acercarse a los primeros lugares.

El único gol del partido llegó a los 47 minutos. Beto Da Silva aprovechó un rebote que dejó el arquero Carlos Cáceda en el área chica, y sin marca envió el balón al fondo del arco rojinegro. Ese tanto bastó para sentenciar un duelo discreto, donde Melgar volvió a mostrar irregularidades en su funcionamiento defensivo y ofensivo.

El técnico Miguel Rondelli realizó una variante respecto al último encuentro ante Universitario. Jesús Alcantar regresó tras cumplir su fecha de suspensión y ocupó el lugar de Alec Deneumostier. Sin embargo, el movimiento táctico no tuvo el efecto esperado y el equipo no encontró solidez ni claridad.

La ocasión más clara para el cuadro mistiano ocurrió en el minuto 44. Jhonny Vidales lanzó un pase cruzado que dejó a Matías Zegarra mano a mano con el arquero Patrick Zubczuk, pero su remate salió desviado. Sobre el final, Bernardo Cuesta también falló una oportunidad inmejorable al enviar su disparo por encima del arco, cuando se encontraba solo frente al guardameta.

En el segundo tiempo, Melgar mostró un evidente desgaste físico. El equipo perdió intensidad, no presionó en campo rival y nunca encontró el ritmo para buscar el empate. Rondelli realizó los cambios demasiado tarde, sin reaccionar ante el cansancio de varios futbolistas que ya no respondían en el campo.

Con esta derrota, los rojinegros se quedan con 17 puntos y caen al séptimo lugar del Torneo Apertura, a 12 unidades de los líderes Alianza Lima y Chankas CYC. En tanto, Deportivo Garcilaso respira con alivio al llegar a 13 puntos y tomar distancia de la zona de descenso, ubicándose en la casilla 14.