La magia de ‘Leo’. Lionel Messi anotó cinco goles en el amistoso internacional de Argentina vs. Estonia y, tras ello, Lionel Scaloni no dudó en destacar la calidad del delantero del PSG. El entrenador de la ‘albiceleste’ sostuvo que el capitán de su plantilla no solo es patrimonio de los argentinos, “sino del fútbol mundial”.

El entrenador de Argentina mostró su admiración hacia Lionel Messi: “El día que no juegue más lo vamos a extrañar. Ojalá que siga jugando y que todo el mundo lo proteja y lo disfrute, porque es un placer verlo”.

“Ya no sé qué más decir de él, es como pasa con Rafa Nadal. ¿Qué vas a decir? No te quedan palabras para describirlo, por todo lo que genera. Es algo único. Es un placer su comportamiento y solo tenemos palabras de agradecimiento”.

Messi abrió la cuenta en el estadio del Osasuna, de la primera división española, a los ocho minutos de tiro penal y luego aumentó a los 45, 47, 71 y 76.

La Pulga se sumó a Juan Andrés Marvezy - 5 tantos a Ecuador en 1941 - y José Manuel Moreno - 5 tantos también a Ecuador en 1942 - como los únicos en marcar cinco goles en un partido con la Albiceleste.

Por otro lado, el entrenador argentino opinó que les costó “encontrar los espacios” antes de “mejorar” en la segunda mitad para que el partido se “abriese” ante una Estonia “con una forma de jugar muy marcada”.

“Creemos que estamos bien, como otras selecciones. No somos ni más favorita ni menos que el resto. Confiamos en nuestras posibilidades, pero sabemos que el fútbol de hoy está muy difícil”, sentenció sobre el estado de forma de su plantilla.