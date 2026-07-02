Argentina y Cabo Verde protagonizarán este viernes 3 de julio un atractivo duelo por los octavos de final del Mundial 2026, en un enfrentamiento con tintes de David contra Goliat. El compromiso se disputará desde las 16:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami y tendrá como principales figuras a Lionel Messi, máximo artillero histórico de las Copas del Mundo, y al experimentado guardameta Vozinha, baluarte de la sorprendente campaña caboverdiana.

La selección argentina llega con el cartel de favorita gracias al gran momento de Messi, quien comparte con Kylian Mbappé el liderato de la tabla de goleadores del certamen con seis tantos. Además, el capitán albiceleste amplió su legado al convertirse en el futbolista con más goles en la historia de los Mundiales, con 19 conquistas.

Sin embargo, Cabo Verde ha demostrado que no será un rival sencillo. El conjunto africano avanzó invicto desde la fase de grupos y gran parte de ese mérito recae en Vozinha. A sus 40 años, el arquero ha sido determinante para mantener con vida a su selección, destacando especialmente en el empate sin goles frente a España y en la igualdad 2-2 ante Uruguay, además de sumar otro empate contra Arabia Saudí.

Las destacadas actuaciones del guardameta también han tenido un impacto fuera de las canchas. Antes del encuentro frente a España contaba con cerca de 200 mil seguidores en Instagram, pero su popularidad se disparó durante el Mundial y, en la antesala del choque con Argentina, su cuenta alcanzó los 17 millones de seguidores.

Con Messi decidido a seguir ampliando su leyenda y Vozinha dispuesto a sostener el invicto de Cabo Verde, el duelo en Miami promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final. La Albiceleste buscará imponer su jerarquía, mientras que la selección africana intentará prolongar el cuento de hadas que viene escribiendo en la Copa del Mundo.