De candela y al rojo vivo se puso la Segunda División de fútbol de Huanchaco “Copa Ravni”, donde las escuadras de CDA Miguel Grau y Manolo Salinas comparten la punta tras disputarse la fecha dos del hexagonal final.

EN LO ALTO

El representativo de Manolo Salinas apabulló 5-1 a Madrid Trujillo, en el Estadio Municipal de Huanchaco, y se metió en la pelea por lograr el título y el ascenso a la Primera División del próximo año.

Sobre los 3 minutos, el delantero Derick Arana abrió el marcador. Dos minutos más tarde, Kevin Reyes, de tiro libre, anotó el segundo tanto. Sin embargo, a los 26′, el ariete Alejandro Carbajal le dio emoción al encuentro al marcar el descuento para Madrid Trujillo.

Cuando se jugaban los 34′, apareció por la banda derecha el experimentado Jordy Juárez para enviar un centro al área. Su compañero Gianfranco Caballero conectó el balón de pecho para poner el tercer tanto de la tarde. Y antes de irse al descanso, sobre los 39′, Sebastián Morillas infló las redes. Era el 4-1 parcial.

En la parte complementaria, a los 65′, el futbolista Kevin Abad sentenció el partido y selló la goleada de un zapatazo, al anotar el quinto tanto.

SORPRESA

En el semifondo, Juventud Huanchaquito sorprendió al dar el batacazo y tumbarse por 4-3 al favorito Juventud El Cruce. De fondo, F.C. Las Lomas igualó 1-1 ante CDA Miguel Grau.

ASÍ MARCHAN

Manolo Salinas y CDA Miguel Grau comparten el liderato con 4 puntos. Luego, le siguen Juventud El Cruce y Juventud Huanchaquito con 3; F.C. Las Lomas con 2 y Madrid Trujillo colero con 0 puntos.

