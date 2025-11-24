Rafaela Fernandini dejó en alto el nombre de Perú al conseguir la medalla de oro en los 100 metros de estilo libre femenino en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La nadadora tuvo una actuación magnífica en la piscina del Centro Acuático de la Videna IPD, y demostró una vez más el talento peruano frente a deportistas de talla internacional.

Cabe mencionar que Fernandini quedó con el oro en los 100 m libre (56.28), y consigue la primera medalla en natación para Perú. Es integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD y se impuso a sus rivales de Chile y Colombia.

Cabe resaltar que la medalla de Rafaela es la cuarta de oro para Perú, que está demostrando alto nivel durante las competencias que se realizan en las ciudades de Lima y Ayacucho.

Por otro lado, Perú también consiguió medallas de bronce debido a María Fe Muñoz, en la prueba de 800 metros femenino. Mientras que en varones, se consiguió otra presea de bronce con Adrián Ywanaga en la misma modalidad.

Asimismo, el equipo femenino conformado por Astrid García, Alexa Simons, Micaela Bernales y Lía Espinoza obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 4x200.